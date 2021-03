Kind van 12 met corona opgenomen in ziekenhuis Aruba

Onder de patiënten die gisteren in het Horacio Oduber Hospital op Aruba zijn opgenomen met corona, is een kind van twaalf. De patiënt heeft problemen met de ademhaling. De artsen vonden opname nodig om het kind goed te kunnen observeren en direct te kunnen ingrijpen als de situatie ernstiger wordt. Voorlopig is opname op de intensive care nog niet aan de orde, zo meldt website www.24ora.com. Over de hele wereld worden relatief weinig jonge kinderen getroffen door corona. Ook lijken ze een mindere rol te spelen bij de verspreiding van het virus. Dat lijkt nu te veranderen door de komst van gemuteerde virussen.