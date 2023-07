Kinderdenktank pleit voor invoering statiegeld

De invoering van een statiegeldsysteem voor plastic flessen zou een goede manier zijn om zwerfafval op het eiland te voorkomen. Tot deze conclusie in de Groene Kinderdenktank gekomen. Dat is een initiatief van Green Phenix in samenwerking met Klein College. Het verzoek van de denktank is overhandigd aan premier Pisas en MEO-minister Cijntje. De twee ministers beloofden de brief binnen hun partij te verspreiden. Ook zetten ze het thema tijdens aankomende overleggen op de agenda.