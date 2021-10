Kippenfarm heeft weer vrij spel

De kippenfarm J&M Egg’s Farm Moderno is niet meer gebonden aan een hindervergunning en kan weer ongestoord haar bedrijfsvoering voortzetten. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Minister van GMN Dorothy Pietersz-Janga trok op 6 oktober de vergunning in, tot verbazing van de bewoners van Sunset Heights. De wijk heeft al jaren last van stank afkomstig van de kippenfarm. In juni kregen de bewoners nog gelijk van de rechter en was het bedrijf verplicht de overlast te beperken. Het moment van de intrekking is opvallend. Het pluimveebedrijf moest voor 7 oktober aan bepaalde voorwaarden voldoen of anders een dwangsom betalen.