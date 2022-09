Klimaatverandering treft Bonaire hard

Bonaire wordt hard geraakt door klimaatverandering als er niet wordt ingegrepen. Dat stellen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een vijfde deel van het eiland dreigt door zeespiegelstijging aan het einde van deze eeuw te worden opgeslokt door de zee. Ook verdwijnen koraalriffen en nemen hittegolven toe. Het leven op Bonaire zal daardoor nooit meer hetzelfde zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. Volgens de milieuorganisatie is er nauwelijks beleid om het laaggelegen eiland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

