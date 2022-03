KLM breidt vluchten uit

KLM vliegt deze zomer vaker naar het Caribisch gebied. De luchtvaartmaatschappij vliegt deze zomer dagelijks naar Aruba, Curaçao en Bonaire. Tijdens de vakantieperiode verhoogt KLM de frequentie naar Curaçao zelfs naar twee keer per dag. Op Sint Maarten wordt zelfs drie tot vier keer per dag gevlogen. Dat komt vooral omdat in de samenwerking met Air France via Parijs wordt gevlogen. KLM zelf vliegt maar drie keer per week rechtstreeks naar Philipsburg.

