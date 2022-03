Gisteravond vond er een gewapend overval plaats bij de Mc Donalds aan de Dr Maalweg. Onbekenden gingen ervandoor met de dagopbrengst. De overvallers zijn vervolgens gevlucht op een scooter. De politie achtervolgde de verdachten, maar raakte hen kwijt in Brievengat. Even later kwam de politie hen weer op het spoor in Sta. Catharina, maar slaagde er niet in om hen in te rekenen. De politie heeft de overval in onderzoek.