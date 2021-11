KLM Curaçao Marathon gewonnen door Jaco van Buren

De achtste editie van de KLM Curaçao Marathon was met ruim 2.000 deelnemers uit 34 landen wederom een succes. 60% van de deelnemers woont op Curaçao. De grote winnaar bij de mannen van de volledige marathon werd Jaco van Buren, die in 2019 ook de snelste tijd neerzette. De snelste vrouw op die afstand was de Oekraïense Valentyne Synenka. Parveneh Moayedi ging er vandoor met de Curd Evertsz bokaal. De Amerikaanse vrouw liep afgelopen weekend haar 1525e marathon, volgens de organisatie een unieke en zeer bijzondere prestatie.

