De Kluivert Dog Rescue Foundation is opgeheven. Ze zijn overgegaan in Stichting Dierenbescherming op Curaçao. Deze organisatie laat weten dat ze samen op de manier meer kunnen doen en sterker zijn. Kluivert zegt onder meer te helpen met voeding van dieren en materialen. Of Stichting Dierenbescherming het eerder ingezamelde geld heeft ontvangen, is niet bekendgemaakt.