Knops zwaait af, was liever onderdeel van kabinet gebleven

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops heeft met pijn in zijn hart afscheid genomen van zijn rol in het kabinet. Dat vertelde hij aan de Nederlandse pers vlak voor de laatste ministerraad van het demissionaire kabinet. De CDA’er was verantwoordelijk voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft dus veel met ons eiland van doen gehad. Knops keert na de beëdiging wel terug in de Tweede Kamer als kamerlid voor het CDA.