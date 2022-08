Koeiman vervangt Steven Martina in de Staten

Hensley Koeiman neemt de zetel van Steven Martina in de MAN over. Afgelopen vrijdag kondigde Martina zijn vertrek aan. Ook stapt hij op als politiek leider van de blauwe man. Koeiman is de eerstvolgende op de kandidatenlijst van de partij. Hij is een bekende naam binnen de partij. In het verleden was hij onder meer lid van de Eilandsraad en de Staten. Tot twee keer toe was hij minister van Soaw. Bovendien is Koeiman een van de kortstzittende premiers van Curaçao. Hij bekleedde deze functie slechts drie maanden.