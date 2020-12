Koeiman voor project medicinale marihuana

Minister Hensley Koeiman vindt dat er werk moet worden gemaakt van het project om medicinale marihuana op Curaçao te verbouwen. De minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zei dat vrijdag op een persconferentie. Curaçao kent sinds de start van de coronapandemie duizenden extra werklozen. Het project om medicinale marihuana te verbouwen kan zeker duizend mensen aan een baan helpen. Dat is volgens hem hard nodig. Binnen de coalitie is er echter tegenstand. Koeiman wil de komende tijd hard werken om iedereen van de noodzaak van het plan te overtuigen.

Het plan is afkomstig van voormalig minister van Gezondheid Suzy Camelia-Romer. Haar partij PIN zit sinds enkele maanden niet meer in de regering. Binnen de huidige coalitie PAR en MAN is er weerstand tegen het plan medicinale marihuana te verbouwen. Maar volgens Koeiman komt dat omdat mensen een verkeerd idee van het project hebben. Hij wil de komende tijd ervoor zorgen dat het plan alsnog doorgang kan vinden.