Koninkrijksbeurs moet uitval in hoger onderwijs voorkomen

Caribische studenten die eerst willen uitproberen of studeren in Nederland bij hen past kunnen gebruikmaken van de Koninkrijksbeurs. Dit studiejaar maken naar verwachting zo'n 25 studenten er gebruik van. Vanaf volgend jaar kunnen zo'n 120 studenten per jaar voor zes maanden op uitwisseling of stage binnen het Koninkrijk. Nederland trekt in totaal 0,6 miljoen euro uit voor het nieuwe programma. Doel is om studieuitval te voorkomen. Om de slagingskans van studenten verder te vergroten, hebben de vier landen binnen het Koninkrijk ook het Caribbean Academic Foundation Year in het leven geroepen. Dit is een gezamenlijk pre-academic year om studenten beter voor te bereiden op een opleiding op het hbo en de universiteit. Ook wordt er een analyse gemaakt van de tekorten op de arbeidsmarkt en het onderwijsaanbod op de eilanden.