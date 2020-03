Bij het het World Trade Center ontstond afgelopen zaterdag een kleine brand, nadat sommige medewerkers probeerden kabels door te branden om er koper uit te halen. Dat vertelt James Wilson van de afdeling preventie van de brandweer in het Antilliaans Dagblad. Omstanders zagen zaterdag zwarte rookontwikkeling boven het gebouw en hebben de politie en de brandweer gebeld. Volgens Wilson is er geen sprake van schade in het WTC.