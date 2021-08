Koraaltuinen Marie Pampoen verdwenen

Er is niks meer over van de koraaltuinen bij Marie Pampoen. Zo schrijft Caribisch Netwerk. Drie jaar geleden probeerde de Curaçaose duikschool Scubaçao het rif te herstellen, maar de inspanningen blijken tevergeefs. De duikschool heeft met vrijwilligers en middels donateurs de koraaltuinen geplant en onderhouden. Toen de constructie onlangs met een groepje duikers werd bezocht, bleek dat deze verwijderd was. Op de plek waar de koraaltuinen stonden, worden nu door het lokale bedrijf SeaTrek Curaçao onderwaterwandelingen aangeboden. Volgens het bedrijf waren de koraaltuintjes illegaal en hadden ze daar helemaal niet mogen staan. Later erkende SeaTrek tegenover Caribisch Netwerk zelf geen vergunning nodig te hebben om open-zee-activiteiten aan te bieden.

Bron foto: Caribisch Netwerk