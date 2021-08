Begrotingstekort groter dan verwacht

De Curaçaose overheidsbegroting voor het dienstjaar 2021 sloot per eind april jongstleden met een voorlopig negatief saldo. Zo blijkt uit de meest recente Financiële Management Rapportage die aan de Staten is aangeboden. Zo kwam de overheid alleen al op de lopende baten en lasten iets meer dan 70 miljoen tekort, terwijl er werd uitgegaan van een tekort van rond de 60 miljoen. In dezelfde maand april haalde de overheid ongeveer 95 miljoen gulden aan belastingen op. Dat is echter niet voldoende om het totaaltekort van 170 miljoen aan uitgaven zelf te kunnen bekostigen.

