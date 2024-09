‘Kòrsou ta Move’ wil beweging en sport toegankelijk te maken voor iedereen

De Curaçaose overheid heeft vandaag meer uitleg gegeven over het project ‘Kòrsou ta Move’. Dit initiatief heeft als doel beweging en sport toegankelijk te maken voor iedereen op het eiland. Het is een samenwerking tussen de ministeries van Gezondheid en Onderwijs en verschillende organisaties. In oktober start een televisieshow van 15 minuten met fitnessoefeningen voor jong en oud. In november zijn er verschillende buitenactiviteiten en aan het eind van het jaar worden korte filmpjes en uitdagingen aangeboden om de bevolking actief te houden tijdens de feestdagen.

Daarnaast zullen zes maanden lang in vijf verschillende wijken wekelijks activiteiten van telkens een uur worden georganiseerd om de bevolking sportief te houden. Het programma ‘Den Bo Bario’ wordt georganiseerd in Marie Pampoen, Montaña, Brievengat, St. Maria en Tera Kòrá. ‘Den Bo Bario’ is voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of fitnessniveau, en alle activiteiten zijn volledig gratis. Het programma biedt een breed scala aan opties, zoals Fitness, Zumba, (Kick)boksen en Yoga, zodat deelnemers een keuze hebben die past bij hun interesses en behoeften.