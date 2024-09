EducationUSA Advising Center viert eerste verjaardag op het eiland

Het allereerste EducationUSA Advising Center op het eiland vierde gisteren haar eerste verjaardag. Het biedt gratis informatie aan studenten, ouders en leraren over studiemogelijkheden aan onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten. EducationUSA is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Amerikaanse consulaat, het ministerie van Onderwijs en de Stichting Studiefinanciering Curaçao. Het centrum helpt studenten die hoger onderwijs in de Verenigde Staten wilen volgen door hen de tools en middelen te bieden die ze nodig hebben om hun opties te verkennen.

Bij het centrum aan het Molenplein is een fulltime adviseur aanwezig en kunnen studenten persoonlijke begeleiding krijgen en toegang tot waardevolle informatie over academische programma’s, beurzen, visumaanvraagprocedures en meer. Tijdens de viering van het eenjarig jubileum kondigde het centrum de uitbreiding aan met een nieuwe Dream Hub, een ruimte waar studenten toegang hebben tot computers en online bronnen om zelfstandig onderzoek te doen naar Amerikaanse universiteiten.