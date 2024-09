Acht kinderopvangcentra dreigen te sluiten

Acht kinderopvangcentra op het eiland hebben te weinig financiële middelen om goed te kunnen draaien en moeten wellicht sluiten. De crèches doen een oproep aan minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn. De subsidie vanuit de overheid is de laatste tien jaar niet aangepast, of in sommige gevallen zelfs gekort. Terwijl de kosten wel zijn gestegen. Ze vragen de minister, in een brief die is geschreven door crèche-directeur Roella Jacobs-Goilo, om de tarieven te verhogen.

De directeur van de Kresh Cuido Infantil Santa Maria schrijft mede namens zeven andere kinderopvangcentra. De Inspectie Onderwijs heeft bij verschillende crèches onlangs controles uitgevoerd. Maar om zaken aan te passen is er geen geld, schrijft Jacobs-Goilo. Op 11 juni was er nog een spoedvergadering met de minister en diens medewerkers en de crèches over de situatie bij de kinderopvang, maar daar is tot nu toe geen vervolg aan gegeven.