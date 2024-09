Zr.Ms. Holland: Twee drugsonderscheppingen binnen drie uur

Het marineschip Zr.Ms. Holland heeft afgelopen zaterdag binnen een periode van drie uur twee drugstransporten onderschept. In totaal zijn zeven verdachten aangehouden en is er ongeveer 1790 kilo cocaïne in beslag genomen. Op de vroege zaterdagochtend ontdekte het patrouillevliegtuig van de Kustwacht een verdachte go-fast op de Caribische zee. Toen Defensie in de buurt van de boot kwam, dumpten de smokkelaars de drugspakketten in zee en gaven zich over. Kort daarop stuitte het schip op een nieuwe go-fast. Deze keer gaven de smokkelaars zich pas over na gerichte schoten op de motoren. Ook zij dumpten de cocaïne in zee, maar alles is uit zee gevist.

Bij het eerste onderschepte drugstransport ging het om vier smokkelaars en 1290 kilo cocaïne. Er waren 3 Venezolanen en 1 Colombiaanse man aan boord. Er werd bij de tweede drugsvangst ongeveer 500 kilo cocaïne door de bemanning van Zr.Ms Holland uit zee gevist. Er waren 3 Venezolaanse mannen

aan boord van de tweede go-fast. De verdachten en de drugs van de eerste drugsvangst zijn op Curaçao overgedragen aan het Korps Politie Curaçao. De drugs en de verdachten van de tweede drugsvangst zijn op Bonaire overgedragen aan het Korps Politie Caribisch Nederland. De in beslag genomen verdoofmiddelen zijn inmiddels vernietigd.