‘Tax-credit’ voor belastingplichtigen: tijdelijke heffingskorting van 2.500 gulden

De opschoning van bestanden van belastingplichtigen bij de Ontvanger is nog steeds aan de gang. In dat kader heeft de Raad van Ministers besloten dat de belastingplichtigen een tijdelijke heffingskorting van 2.500 gulden krijgen. Dat is zaterdag bekend gemaakt. Deze ’tax-credit’ komt op hun rekening bij de belastingdienst en kan worden gebruikt om schulden te verrekenen. Het is 24 maanden geldig. Het bedrag wordt niet uitbetaald, maar helpt om bestaande of toekomstige belastingen af te lossen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de OZB in 2025. Zowel particulieren als bedrijven kunnen deze tax-credit krijgen.

Belangrijke voorwaarden:

-Alleen belastingplichtigen die hun aangifte over 2023 op tijd hebben ingediend, komen in aanmerking.

-Particulieren en eenmanszaken moeten hun inkomstenbelasting voor 2023 uiterlijk 1 december 2024 hebben ingediend.

-Voor de winstbelasting moeten bedrijven hun definitieve aangifte voor 2023 ook uiterlijk 1 december 2024 indienen.

-Werkgevers die loonbelastingplichtig zijn, moeten de verzamelloonstaat over 2023 uiterlijk 1 november 2024 hebben ingediend.

Het Ministerie van Financiën is momenteel bezig met de uitwerking van de details van dit plan.