Schietpartij in Montaña: Twee gewonden, een man (27) opgepakt

Afgelopen zaterdagnacht rond half twaalf vond er een schietpartij plaats aan de Kaminda Jose C. Anthonia in Montaña. Daarbij raakten twee mannen gewond. Bij aankomst van de politie troffen ze op de kruising met Kaya Basil een hevige bloedende man liggend op de grond met een schotwond in zijn keel. Hij is met de ambulance naar de spoedeisende hulp van het CMC vervoerd. Een andere man had een schotwond aan zijn been en is per auto naar het ziekenhuis gebracht. Kort na de schietpartij heeft de politie de schutter in zijn huis opgepakt. Het gaat om een 27-jarige Curaçaose man.

Al snel na de schietpartij vond de politie in een autowasstraat in de buurt van Montaña een zwarte auto waarin de verdachte zou hebben gereden en van waaruit de schoten zouden zijn gelost. De moeder van de verdachte verklaarde aan de politie dat haar zoon had geschoten en zich op dat moment thuis bevond. Vervolgens ging de politie naar een adres aan de Watakeliweg en arresteerde rond half 1 ’s nachts de verdachte L.O.I., geboren op Curaçao. De man zit voorlopig vast en de politie heeft de zaak in onderzoek.