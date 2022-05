Korte film IBB-studenten wint prijs

Salted, een korte film van IBB-studenten, viel onlangs in de prijzen. Op het Crescent City Film and Arts Festival ging de film ervandoor met de prijs voor beste internationale korte film. De Curaçaose productie ging daar ook in première. Vanaf 15 mei is de film ook online te zien via de website van het filmfestival van Saint Vincent en de Grenadines. Salgá is geregisseerd door Crystal Boomgaart en Aïshah Granviel en gaat over een journalist die zich vastbijt in een verhaal. De geïnterviewden vertellen elk een andere versie van wat er gebeurd is. Uiteindelijk beseft het hoofdpersonage dat roddelpraat net als zout is, je kunt het overal in vinden.