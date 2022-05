Dierenbescherming pakt straathonden op

De Dierenbescherming krijgt de laatste tijd veel kritiek. De stichting pakt al een jaar straathonden op. Dit doet zij in opdracht van het Curaçaose toeristenbureau. Veel toeristen klagen over de straathondenproblematiek op het eiland. De zwerf-en loslopende honden geven hen een slecht beeld van Curaçao. Ook luchthaven Hato heeft de Dierenbescherming ingeschakeld. De populatie loslopende honden bij Hato loopt uit de hand. Ze bezorgen veel overlast. Sommige van deze honden vallen ook toeristen aan. Volgens de Dierenbescherming is het zwerfhonden probleem slecht voor de Curaçaose economie.