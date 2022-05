NLS-bendeleden voor de rechter

Vier leden van de criminele organisatie No Limit Soldiers staan deze week terecht. Vandaag is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak Themis gestart. Het Openbaar Ministerie verdenkt de NLS van drugshandel, verschillende moorden en de uitlokking van twee moorden op Sint Maarten. Ook zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan de uitlokking van afpersing en het witwassen van geld. Daarnaast staat één van de verdachten terecht voor het smokkelen van 172 kilo cocaïne uit Curaçao naar Le Havre in Frankrijk. Voor het onderzoek naar de bende werd een speciaal rechercheteam opgericht, bestaande uit leden van de politiekorpsen van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het RST. Zij stonden onder leiding van het OM van Sint Maarten en Curaçao.