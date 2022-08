Kortijn Eis verhoogt prijs zak ijs

Per 1 september brengt Kortijn Eis meer in rekening voor een zak ijs. Vanwege de sterk gestegen bedrijfskosten valt er niet te ontkomen aan deze verhoging. Zo zijn de brandstofkosten de afgelopen maanden verdubbeld. Kortijn is niet meer in staat om deze uitgaven te absorberen. Om te voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen is besloten voor een minimale prijsverhoging. De ijsproducent vraagt nu 2 gulden voor een zak ijs. Dat is de groothandelsprijs. Wat het nieuwe tarief zal zijn wordt later vandaag bekendgemaakt. Het bedrijf is nog niet klaar met de definitieve berekeningen.