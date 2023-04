Korting salarissen ministers en Statenleden ingetrokken

Het salaris van ministers en Statenleden gaat weer terug naar het oude niveau. De korting van 25 procent wordt per 1 juli ingetrokken. In ruil voor de coronalening van Nederland moest het kabinet-Rhuggenaath bezuinigen. Ambtenaren moesten 12,5 procent inleveren op hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Gezagsdragers een kwart. Nu de economie weer is hersteld, kan alles weer naar het oude. Dat gold vorig jaar al voor ambtenaren en straks ook voor de politici.