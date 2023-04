Donatie voor HIV-zorg Salú pa Tur

Salú pa Tur heeft een donatie gekregen van Fundashon Plons. Het bedrag van 25.000 gulden is bedoeld voor HIV-zorg. De stichting biedt gratis eerstelijnszorg aan onverzekerde migranten. De HIV-testen moeten patiënten zelf betalen. De donatie van Fundashon Plons moet ervoor zorgen dat meer mensen getest worden. Het risico op aids is bij vroegtijdige opsporing kleiner. Een hiv-diagnose is geen doodverklaring. Met medicatie is de ziekte beheersbaar. Vanwege het stigma van HIV testen veel mensen op de Caribische eilanden zich laat. Daardoor neemt het aantal nieuwe HIV-besmettingen niet af.