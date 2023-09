Een man in Kaya Seru Grandi is zaterdag overleden na kortsluiting van zijn ventilator. De fan vloog in brand. Daarbij kwam er veel rook vrij. Dat meldt de politie. Het slachtoffer, de 35-jarige Jaseron Rofino Wederfoort, heeft waarschijnlijk veel rook geïnhaleerd. Bij aankomst trof de politie de Curaçaoënaar bewusteloos aan. Reanimatie mocht niet baten. De politie heeft de zaak in onderzoek.