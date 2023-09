Armoedebestrijding Caribisch Nederland in Troonrede

Het kabinet maakt extra geld vrij voor de bestrijding van de armoede in Caribisch Nederland. Dat kondigde koning Willem-Alexander vandaag aan in de Troonrede. Het gaat om zo’n 30 miljoen extra. Dat geld is voor de verbetering van de koopkracht en het terugdringen van de armoede in Caribisch Nederland. Vanaf 2025 wordt dit bedrag structureel verhoogd naar jaarlijks 32 miljoen euro. Om gezinnen te ondersteunen verhoogt het kabinet de kinderbijslag. Dit is in lijn met de ambitie om kinderarmoede in 2025 te halveren.

Ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten werden genoemd in de Troonrede. Zo bouwt het kabinet samen met de CAS-landen aan een toekomstbestendige economie en kwalitatief hoogwaardig bestuur. De koning zei ook een diepe verbondenheid te voelen bij zijn bezoek eerder dit jaar aan de Caribische delen van het Koninkrijk. Ook stond de monarch stil bij het slavernijverleden. Er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. Daarom blijft de verwerking van het slavernijverleden na dit herdenkingsjaar in het hele Koninkrijk hoog op de agenda staan, ‘zodat we na erkenning en excuses samen mogen werken aan heling, verzoening en herstel’, aldus de koning.