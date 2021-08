KPC: alcohol erg in trek bij inbrekers en overvallers

Het lijkt wel of inbrekers de laatste tijd constant aan het feesten zijn. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer vraagt in de Èxtra om extra alertheid in verband met het grote aantal inbraken. Het is daarbij opgevallen dat met name sterke drank en sigaretten erg gewild zijn. Zo werd er vorige week een grote hoeveelheid sterke drank gestolen bij onder andere Licores Maduro en een kelder in Zeelandia. Er zijn volgens de politie sterke aanwijzingen dat er gestolen voertuigen en gereedschap worden ingezet voor de inbraken. De komende tijd zullen ook pinautomaten goed in de gaten worden gehouden. Het feestje is nog niet voorbij, aldus de politie. Ook bij gewapende overvallen worden er vaak sterke drank en sigaretten meegenomen.