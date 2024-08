Kraamhouders Marshe Nobo moeten zelf voor alternatieve locatie zorgen

Kraamhouders in de Marshe Nobo in Punda moeten uiterlijk donderdag hun plek verlaten omdat de markt gerenoveerd gaat worden. De marktlieden verklaren aan ochtendkrant Extra dat ze zijn verdreven naar het warme plein, voor het Postkantoor. Ze zijn teleurgesteld omdat hen een geschikte locatie was beloofd, maar er is alleen plaats voor een kleine groep. Die komen daarom terecht op een gesubsidieerde huurlocatie. De overige tachtig kraamhouders moeten zelf voor een alternatief zorgen en zijn zeer boos over de wijze waarop ze worden behandeld.

De renovatie van Marshe Nobo duurt naar verwachting negen maanden. De verkopers van de Ronde Markt maken zich zorgen over hoe ze zich gedurende deze periode zullen kunnen redden.