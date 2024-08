President Venezuela wil hard optreden na protesten

De Venezolaanse president Nicolás Maduro roept op tot een ‘ijzeren vuist’ van de staat na protesten tegen de verkiezingsuitslag. Bij de demonstraties tegen Maduro’s herverkiezing zijn zeker 25 doden en meer dan 190 gewonden gevallen. De oppositie in Venezuela riep afgelopen weekend op tot wereldwijde protesten om haar overwinning in de verkiezingen te steunen en te demonstreren tegen de vermeende overwinning van de zittend president. Nicolás Maduro werd door de kiesraad op 28 juli uitgeroepen tot winnaar, maar volgens de oppositie kan dat niet met harde gegevens worden gestaafd.

“Zaterdag 17 augustus gaan we in Venezuela en de wereld de straat op. Laten we samen schreeuwen, zodat de wereld onze overwinning steunt en de waarheid erkent”, zei oppositieleider María Corina Machado in een videoboodschap die werd verspreid op social media. Maduro won de presidentsverkiezingen volgens de officiële uitslag met 52 procent van de stemmen, maar dit klopt volgens de oppositie niet. Die meent bewijs te hebben dat hun kandidaat Edmundo González Urrutia 67 procent van de stemmen heeft gekregen.