VPG distantieert zich van brief christelijke pastors

De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao schaart niet achter de brief van de Vereniging van Christelijke Pastors. In de brief spreekt de vereniging zich uit tegen homoseksualiteit en het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. De Verenigde Protestantse Gemeente is het niet eens met die uitlatingen en zegt dat zij staan voor scheiding van staat en kerk. De kerk mag zich volgens de VPG niet met de verantwoordelijkheid van de staat bemoeien. De vereniging benadrukt geen moeite te hebben met het homohuwelijk en open te staan voor homo’s en lesbiennes.

Alleen als de mensenrechten in het geding zijn, mag de kerk zich met de verantwoordelijkheid van de staat bemoeien. Dat stelt de voorzitter van de Centrale Kerkenraad van de Verenigde Protestantse Gemeente, Brede Kristensen. Volgens hem is dat in het geval van het homohuwelijk niet het geval. De enige mensenrechten die daarbij in het geding zijn, betreffen de mensenrechten van homo’s en lesbiennes, aldus Kristensen.