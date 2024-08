Curaçao ondertekent Verdrag van Cartagena met betrekking tot AI

De regering van Curaçao is een van de ondertekenaars van het Verdrag van Cartagena met betrekking tot kunstmatige intelligentie, oftewel AI. In het verdrag komen regeringen van Latijnsamerikaanse landen en het Caribisch gebied overeen om samen te werken op het gebied van ethisch gebruik van AI. Dat meldde de Amigoe maandagmiddag. Namens ons land zette minister Sithree ‘Cey’ van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport zijn handtekening. In totaal hebben al zeventien landen het verdrag ondertekend.

Het Verdrag van Cartagena moet de landen stimuleren om samen te werken om consensus en begrip op te bouwen op het gebied van AI. Verder beloven ze in het verdrag om samen te werken aan de ontwikkeling en het gebruik van AI op een ethische, veilige, inclusieve, efficiënte en dynamische manier en om het potentieel ervan te benutten om economische groei te stimuleren.