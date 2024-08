Minister-president Sint Maarten roept bewoners op zich voor te bereiden op tropische storm Ernesto

Minister-president van Sint Maarten, Luc Mercelina, heeft maandagavond een nationale toespraak gehouden in verband met tropische storm Ernesto. Volgens de Meteorologische Dienst van Sint Maarten zal de storm dinsdagavond het land passeren op ongeveer 74 mijl ten zuidwesten van het land. Overheidsdiensten en scholen op het eiland moeten, net als op Saba en Sint Eustatius, dinsdag en woensdag dicht blijven. Er worden op alledrie de eilanden hoge golven verwacht en verder veel regen en onweer. Ook moet rekening worden gehouden met overstromingen in laaggelegen gebieden en steenverschuivingen in kwetsbare gebieden.

Op Sint Maarten moesten verder alle bedrijven maandag 12 augustus om 23:00 uur hun deuren sluiten en gesloten blijven op dinsdag 13 augustus. Apotheken, medische centra, hotels en pensions mogen wel open blijven. De luchthaven sluit op dinsdagochtend om tien uur en gaat pas op z’n vroegst donderdagochtend weer open. Daarnaast is op Sint Maarten een oproep gedaan door de minister-president om alle politieke borden en billboards te verwijderen. Op 19 augustus zijn er verkiezingen op het eiland en Sint Maarten staat vol met politiek promotiemateriaal. Dat kan gevaarlijk zijn met flinke windstoten.