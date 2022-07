Kranshi na lekkage vandaag gewoon weer open

Na de waterschade van gisteren is bevolkingsregister Kranshi vandaag gewoon weer open. Gisteren nog werd verwacht dat Kransi ook vandaag dicht zou zijn, omdat gevreesd werd voor aantasting van de electra, maar dat valt dus mee. Iedereen die vandaag een afspraak heeft, houdt die afspraak en kan gewoon terecht. Alle afspraken die gisteren niet door konden gaan, zijn automatisch verplaatst naar deze zaterdag. In de nacht van maandag op dinsdag sprong een waterleiding waardoor de vloer blank stond en er ook water bij de voornaamste stoppenkast was gekomen.

Meer over bevolkingsregister kranshi lekkage