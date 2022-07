Onterechte aanslagen wegenbelasting 2018 en 2019

Als je achter liep met het betalen van je motorrijtuitenbelasting over 2018 of 2019, heb je mogelijk een te hoge aanslag gekregen. Dat laat de Belastingdienst weten. Die sturen nu verminderingsaanslagen uit, brieven waarin staat dat je geld terugkrijgt of minder hoeft te betalen. Mocht je die voor 1 augustus niet hebben gehad, en denken dat je teveel hebt betaald, dan kun je altijd nog bezwaar indienen. Hierna gaat de Belastingdienst aanslagen opleggen aan mensen die 2020 en 2021 nog open hebben staan.

