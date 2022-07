Verschillende drugscriminelen van bed gelicht

De politie heeft gisterochtend vroeg verschillende huisinvallen gedaan en drugscriminelen van hun bed gelicht. Een 27-jarige Curaçaoënaar met de initialen BJM werd meegenomen in Mahuma. Zijn telefoon werd in beslag genomen. Rond diezelfde tijd mocht in een andere drugszaak een 32-jarige Jamaicaan meekomen. Die bleek bovendien illegaal op het eiland. Een half uur later werd ook een 55-jarige Curaçaoënaar aangehouden, maar die werd even later weer op vrije voeten gesteld. Hij had niks met drugs te maken, maar zijn auto aan de Jamaicaan verkocht. Alleen omdat die illegaal op het eiland is, had hij de auto nooit op zijn naam laten zetten.

