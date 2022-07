“Opening raffinaderij in gevaar door uitspraak rechter”

De Isla-vakbonden hebben bezorgd gereageerd op de uitspraak van de rechter over de uitstoot van de raffinaderij. In kort geding oordeelde de rechter gisteren dat de overheid z’n ministeriele regeling moet aanpassen, zodat de gezondheidsnormen van de WHO niet worden overschreden. Maar op die manier kan de Isla straks niet open, zegt de voorzitter van vakbond Apri in de Extra. Er moet balans zijn en ook worden gedacht aan economie en werkgelegenheid, zegt hij. De bonden willen nu zo snel mogelijk met de overheid om tafel om te kijken hoe nu verder en hoe ze samen met een reactie naar buiten kunnen treden.