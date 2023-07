Kritiek van directeur Miss Teenager Curaçao op transgender-miss

De kroning van Rikkie Kollé tot Miss Nederland houdt ook hier de gemoederen bezig. Aubrey America van IBFF is het oneens met het besluit van Miss Universe om transgender-missen toe te laten. Dat zei hij op Paradise FM. Volgens de organisator van Miss Teenager Curaçao moeten er aparte schoonheidsverkiezingen zijn voor transvrouwen. En zouden alleen cis-vrouwen aan de Miss Universe competitie mee mogen doen. Dat zijn vrouwen die zich goed voelen bij de geslachtskenmerken waarmee ze geboren zijn. Sinds vorig jaar mogen naast transvrouwen, ook getrouwde kandidaten en moeders een gooi doen naar de titel van Miss Universe. Ook dat is een doorn in het oog van de IBFF-directeur. Volgens hem is er geen aanleiding om de Miss Universe-criteria, die 70 jaar geleden zijn vastgesteld, te veranderen. Hij verwacht overigens dat Curaçao nog niet klaar is voor een transmiss. Daar is het eiland nog te conservatief voor.