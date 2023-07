De inspectieafdeling van MEO heeft gisteren ruim 200 kilo groente in beslag genomen. Het gaat in totaal om 135 kilo groene paprika’s en 85 kilo cassave. Het bedrijf Botrys heeft deze groenten ondanks het importverbod toch ingevoerd. De in beslag genomen eetwaren zijn verdeeld onder lokale zorginstellingen. Op die manier gaat het ministerie voedselverspilling tegen. Het importverbod verandert overigens maandelijks. Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van lokaal geteelde groente. Op deze manier worden lokale boeren beschermd.