Krokodil op Bonaire twee dagen na vangst overleden

De krokodil die afgelopen zaterdag op Bonaire is gevangen, is maandag overleden. Dat meldde de lokale radiozender Live99FM maandagavond. Natuurorganisatie Stinapa heeft de dood van het reptiel inmiddels bevestigd. Begin van de maand zorgde een korte video van een krokodil in de wateren rond Bonaire voor veel commotie. Na drie weken speuren werd het beest gevangen en bleek het om een mannelijke spitssnuitkrokodil te gaan. Volgens natuurorganisatie Stinapa is het dier waarschijnlijk aan de gevolgen van stress overleden. Er zou inmiddels autopsie zijn gedaan op de krokodil, maar die resultaten zijn nog niet bekend gemaakt.

Het dier is vermoedelijk komen overzwemmen vanaf Venezuela. Normaal gesproken komen krokodillen niet voor in de directe omgeving van het eiland. De aanwezigheid zorgde voor aardig wat spanning op Bonaire. Zo was in verband met de aanwezigheid van het reptiel het populaire strand Sorobon een week lang dicht. Twee weken geleden werd het strand weer geopend, maar badgasten kregen nog wel het advies om niet het water in te gaan. De vangst van het dier zaterdagavond zorgde voor opluchting bij veel mensen op het eiland.