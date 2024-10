Politie Bonaire organiseert opruimactie voor in beslag genomen auto’s

Het Korps Politie Caribisch Nederland organiseert op donderdag 28 november een

opruimactie van de beslagruimte van het politiebureau. Daarbij kunnen voertuigen worden vernietigd, die ooit in beslag zijn genomen, maar nooit opgehaald, zo waarschuwt de politie. Van enkele in beslag en in bewaring genomen voertuigen zijn de eigenaren namelijk niet bekend. Wie wil voorkomen dat zijn of haar auto wordt vernietigd, kan contact opnemen met de politie.

Iedereen die een auto heeft die in beslag is genomen zijn, kan zich melden via mail [email protected]. Eigenaren moeten zich melden met een aankoopbewijs, maar ook een geldig rijbewijs hebben en een bewijs van verzekering. Alle voertuigen die op woensdag 20 november nog niet zijn opgehaald, worden in de opruimactie van 28 november vernietigd.