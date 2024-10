Silvania: MAN-PIN moeten stoppen met manipulatie!

Minister van Financiën Javier Silvania heeft gisteren woedend uitgehaald naar een persbericht dat de partij MAN-PIN heeft uitgebracht op 24 oktober. Daarin stelt de partij dat Silvania het volk voor de gek wil houden met zijn verklaringen over de begrotingen van 2022 en 2023. In reactie hierop noemt de minister het ‘een grote schande dat de partij MAN-PIN bewust het volk wil misleiden’ en verwijt hen ‘het volk te willen manipuleren zonder enige schaamte of moreel besef’. In zijn eigen persbericht geeft hij uitgebreid cijfers weer die aan moeten aantonen dat de begrotingen zijn afgesloten met een overschot.

Silvania schrijft: “Ondanks dat de partij MAN-PIN een ander beeld wil schetsen, is duidelijk gerapporteerd dat de jaren 2022 en 2023 met een overschot zijn afgesloten. Dit is een realiteit die de partij MAN-PIN blijkbaar niet kan accepteren.” En verder: “We hopen dat de partij MAN-PIN stopt met het misleiden en manipuleren van ons dierbare volk. Ons volk accepteert jullie middelmatigheid en misleiding niet langer; ons volk accepteert jullie bittere vruchten niet meer.”