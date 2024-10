Wever-Croes: Aruba is al ver met maatregelen tegen corruptie

Volgens de minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Croes, heeft haar land al een nulmeting gedaan op het gebied van het bestrijden van corruptie. Dat zei ze naar aanleiding van de aankondiging van de Nederlandse staatssecretaris Zsolt Szabó dat hij Transparency International wil inschakelen om corruptie op de eilanden te onderzoeken. Hij zegt niet te weten wat elk eiland op dat gebied al heeft gedaan. Volgens de premier is Aruba al ver met het nemen van maatregelen en heeft het wetten en regels die verder gaan dan in andere landen in het Koninkrijk.

Volgens haar heeft de strijd tegen corruptie prioriteit voor haar regering. Een van de gevolgen hiervan is dat het eiland een Bureau Integriteit Aruba heeft opgericht, dat is een meldpunt voor iedereen die aangifte wil doen van corruptie. Ook is er een wet op de financiering van politieke partijen aangenomen en een wet op screening en integriteit van ministers, aldus de minister-president.