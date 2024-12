Kustwacht Aruba houdt boot met 350 kilo cocaïne aan

De Kustwacht heeft gisteren bekend gemaakt dat ze een bootje met vier Venezolanen en 350 kilo cocaïne hebben aangehouden dat in de late avond van donderdag 12 december richting Aruba voer. Op het moment dat de boot werd opgemerkt, werd het Dash-8-vliegtuig gewaarschuwd, zodat het in de richting van de boot kon vliegen. Tegelijkertijd werd een bemanning van de Metal Shark opgeroepen om vanuit Savaneta richting het oosten van Aruba te vertrekken om de situatie te onderzoeken. Bij aankomst in de buurt van de boot gooiden de personen aan boord verschillende pakketten in zee, maar de Kustwacht slaagde erin deze te onderscheppen. De boot werd direct in beslag genomen, en de personen, de boot en de pakketten werden naar het steunpunt van de Kustwacht gebracht.

De vier mannen, die de Venezolaanse nationaliteit hebben, werden overgedragen aan de Unit Georganiseerde Criminaliteit (UGC) van het Korps Politie Aruba. De pakketten bleken ongeveer 350 kilo aan drugs te bevatten, die werden vernietigd.