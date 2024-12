TUI heropent kantoor en gerestylde winkel

In aanwezigheid van zo’n 100 genodigden, waaronder premier Gilmar Pisas en minister Charles Cooper, werd afgelopen weekend de gerestylde winkel van TUI officieel geopend. Ook kon er een bezoek gebracht worden aan de nieuwe verdieping. Op het kantoorpand van TUI aan de Schottegatweg werd de afgelopen maanden hard gewerkt. Er is een extra verdieping gebouwd, ook heeft het reisbureau op de begane grond een metamorfose ondergaan. TUI heeft inmiddels 155 medewerkers op het eiland. De uitbreiding was hard nodig om alle collega’s te kunnen huisvesten, zo liet Antoin Klein Hofmeijer, hoofd van TUI Dutch Caribbean weten. Met de opbouw heeft het kantoorpand in totaal 99 werkplekken.

Daarnaast is er een trainingsruimte ingericht. Net als bij de bouw van het pand is er bij de opbouw van de extra verdieping rekening gehouden met duurzaamheid. Zo bevatten de glaspanelen die gebruikt zijn isolerend glas, hebben ze extra dikke glasplaten en zijn zonwerend. Het gebruik van de airco kan hiermee worden beperkt. Ook op de nieuwe verdieping is veel lichtinval waardoor er minder kunstmatig licht nodig is. De 164 zonnepanelen zijn weer teruggeplaatst op het dak. Deze voorzien in een groot deel van de energiebehoefte van het bouw, zo laat TUI weten.