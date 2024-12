Politie pakt man en vrouw op na mishandeling met machete

De politie heeft gisteravond twee mensen gearresteerd in verband met een familieruzie. Dat heeft de politie vandaag bekend gemaakt. Het incident speelde zich af in een huis aan de Kaya Meteorológiko in de wijk Seru Fortuna. Volgens de politie escaleerde een discussie tussen familieleden tot mishandeling met een machete. Ter plekke arresteerde politie een 48-jarige man, geboren op Curaçao en een 41-jarige vrouw, geboren op Aruba. Beide verdachten werden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die heeft bepaald dat ze voorlopig vast blijven zitten in afwachting van verder onderzoek.