Een voorbijganger zag zaterdagavond een levenloos lichaam in de Sint Annabaai drijven. Rond middernacht kreeg de politie de melding binnen. Het lichaam bevond zich in de buurt van de pontjesbrug. De politie schakelde meteen de brandweer en de kustwacht in, die het lichaam heeft geborgen. De politiearts constateerde de dood van de man. Zijn identiteit moet nog worden vastgesteld.