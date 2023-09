Premier Pisas heeft 25 september uitgeroepen tot nationaal gebedsdag. Iedereen is morgenavond uitgenodigd om naar het Brionplein te komen. Daar zullen verschillende kerkelijke leiders met het volk in gebed gaan. Het evenement begint om half 7 ‘s avonds en duurt twee uur. De premier is geïnspireerd door de Bijbelvers 2 kronieken 20 vers 3. Daarin staat dat wijze leiders altijd samen zijn gekomen om God te zoeken.